Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Съемки картины запланированы на 2021 год.

Обладатель "Золотого глобуса" Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Пленницы", "Логан") сыграет главную роль в байопике про конструктора и автогонщика Энцо Феррари. Режиссером ленты выступит Майкл Манн, известный по фильму "Схватка".

Сюжет картины расскажет о соревнованиях 1957 Mille Miglia, на которых погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. В ходе следствия самого Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.



Съемки картины запланированы на 2021 год. Прокатом фильма займется компания Amazon.

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube/Fox Family Entertainment, ClipsyBox