Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Обладатель "Золотого глобуса" Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Пленницы", "Логан") сыграет главную роль в байопике про конструктора и автогонщика Энцо Феррари. Режиссером ленты выступит Майкл Манн, известный по фильму "Схватка".
Сюжет картины расскажет о соревнованиях 1957 Mille Miglia, на которых погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. В ходе следствия самого Феррари обвинили в непредумышленном убийстве.
Съемки картины запланированы на 2021 год. Прокатом фильма займется компания Amazon.
Фото: Global Look Press
Видео: Youtube/Fox Family Entertainment, ClipsyBox
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все