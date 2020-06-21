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Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

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Съемки картины запланированы на 2021 год.

Обладатель "Золотого глобуса" Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Пленницы", "Логан") сыграет главную роль в байопике про конструктора и автогонщика Энцо Феррари. Режиссером ленты выступит Майкл Манн, известный по фильму "Схватка".

Сюжет картины расскажет о соревнованиях 1957 Mille Miglia, на которых погибли гонщик Ferrari и несколько зрителей. В ходе следствия самого Феррари обвинили в непредумышленном убийстве. 

Съемки картины запланированы на 2021 год. Прокатом фильма займется компания Amazon. 

Фото: Global Look Press 

Видео: Youtube/Fox Family Entertainment, ClipsyBox

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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