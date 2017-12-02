Хватит это терпеть: китаец собственноручно изменил разметку, чтобы избежать пробку

В Китае автолюбитель хотел сделать как лучше для всех: он нарисовал дополнительную стрелку на автодороге, которая, по его мнению, облегчила бы жизнь многим водителям. Однако за такие действия китаец получил штраф, а не похвалу.

В сети повяилось видео, как китаец рисует дорожную разметку. Судя по всему, он устал проводить время в пробках, поэтому решил собственноручно изменить разметку на автодороге. Однако за такую инициативу китаец получил штраф в тысячу юаней.

Автолюбитель рассказал, что причиной поступка стали постоянные пробки.

Также он подчеркнул, что полоса, где автомобили сворачивали налево, была свободной, практически, всё время. Полоса, по которой можно было двигаться прямо, наоборот, всегда забита транспортом. Чтобы изменить такую ситуацию, китайский водитель самостоятельно нанёс на дорожное полотно дополнительную стрелку.

Позже работникам пришлось замазывать творение черной краской.

Видео: YouTube - cubbiermedia