Британский дуэт Hurts выпустили клип "Redemption"

"Redemption" войдет в готовящийся альбом "Faith", премьера которого предварительно назначена на 4 сентября.

В воскресенье, 19 июля, стало известно, что в сети появился новый клип группы Hurts. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Клип снят на песню "Redemption". Отмечается, что композиция войдет в готовящийся альбом "Faith", премьера которого предварительно назначена на 4 сентября. Всего в альбоме будет 11 новых песен.

Вокалист Тео Хатчкрафт заявил, что "Redemption" является песней о страхе и сомнении.

Ранее мы сообщали о том, что The Killers представили клип на трек "My own soul"s warning".

Видео: Youtube/Hurts