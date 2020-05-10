Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Ученые надеются, что их методика позволит создать на ее основе удобное устройство похожее на алкотестера.

В США придумали быстрый тест, который позволит определять наличие марихуаны в организме человека. Исслеование опубликовали на сайте Калифорнийского университета.

Суть разработки заключается в электрохимической реакции, которая протекает в воздухе. При помощи электричества ученые смогли выявить наличие главного психоактивного компонента конопли — тетрагидроканнабинола. Ток выбивает из его частиц электроны, происходит окисление, и в результате получившиеся молекулы приобретают фиолетовый оттенок.

Экспресс-тест способен узнать, курил ли человек марихуану за последние четыре-пять часов. Ученые надеются, что их методика позволит создать на ее основе удобное устройство похожее на алкотестера.