Главу Петербурга попросили разобраться с незаконной торговлей в Калининском районе

Запрос направил зампредседателя Заксобрания.

Во вторник, 17 ноября, губернатору Петербурга направили депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации с незаконной торговлей в Калининском районе.

Речь идет о самовольно установленном торговом павильоне на Гражданском проспекте, 84, литера А. Там продают египетскую шаверму. Зампредседателя Заксобрания Анатолий Дроздов много раз получал жалобы от петербуржцев и замечал возмущенные посты в соцсетях.

Также горожан не устраивает павильон на Гражданском проспекте, 17 (его увозили два раза), а также павильон на проспекте Науки, 15; павильон на Тихорецком проспекте, 27, и парковка рядом с Институтом Вредена на улице Академика Байкова.



Губернатора просят лично проконтролировать ситуацию и обязать районную администрацию решить данный вопрос.

Ранее мы писали, что с незаконными ларьками и киосками предложили бороться с помощью QR-кодов.

Фото: пресс-служба ККИ