С незаконными ларьками и киосками предложили бороться с помощью QR-кодов

Депутат фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Надежда Тихонова предлагает обязать владельцев нестационарных торговых объектов размещать на их фасадах QR-коды с данными о законности их установки. Об этом сообщила пресс-служба фракции в Петербурге.
QR-коды на киосках, ларьках и фуд-траках позволят упростить борьбу с незаконной уличной торговлей.
Незаконная уличная торговля не только уродует улицы Петербурга, зачастую мешает пешеходам, но и ставит под угрозу наше здоровье ― ведь незаконно установленный киоск не проходит проверок сертификатов качества на продукцию и может торговать любыми контрафактными, а, значит, небезопасными товарами.
отметила Тихонова.
Соответствующее предложение депутат направила председателю комитета по архитектуре и градостроительству Владимиру Григорьеву. По мнению политика, в Правилах благоустройства территории города можно было бы добавить новый пункт.
Практика получения предпринимателями такого кода существует с 2018-го года, однако ответственности за нарушение обязательства не предусмотрено.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге напали на активиста, который совершает рейды по местам незаконной торговли.
Фото: Piter.TV
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