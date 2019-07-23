С незаконными ларьками и киосками предложили бороться с помощью QR-кодов

Практика использования кодов есть, но она не повсеместна и несет за собой санкций за нарушение.

Депутат фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Надежда Тихонова предлагает обязать владельцев нестационарных торговых объектов размещать на их фасадах QR-коды с данными о законности их установки. Об этом сообщила пресс-служба фракции в Петербурге.

QR-коды на киосках, ларьках и фуд-траках позволят упростить борьбу с незаконной уличной торговлей.

Незаконная уличная торговля не только уродует улицы Петербурга, зачастую мешает пешеходам, но и ставит под угрозу наше здоровье ― ведь незаконно установленный киоск не проходит проверок сертификатов качества на продукцию и может торговать любыми контрафактными, а, значит, небезопасными товарами. отметила Тихонова.

Соответствующее предложение депутат направила председателю комитета по архитектуре и градостроительству Владимиру Григорьеву. По мнению политика, в Правилах благоустройства территории города можно было бы добавить новый пункт.

Практика получения предпринимателями такого кода существует с 2018-го года, однако ответственности за нарушение обязательства не предусмотрено.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге напали на активиста, который совершает рейды по местам незаконной торговли.

Фото: Piter.TV