Губернатора попросили передать в руки Комитета по печати борьбу с "газетными шавермами"

Комитет сможет контролировать фейковые киоски.

В понедельник, 2 ноября, глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок предложил губернатору передать в ведение Комитета по печати и взаимодействию со СМИ газетные киоски.

Четырбок уверен, что такая инициатива поможет бороться с фейковыми газетными киосками: владельцы вешают печатную продукцию лишь для вида, а на самом деле торгуют шавермой или аксессуарами для мобильных телефонов. Так, комитет будет иметь право формировать схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) с печатной продукцией, а также контролировать ассортимент киосков.

Напомним, что по закону в Петербурге запрещено торговать в 50 метрах от метро (исключение для цветов и печати).

Ранее мы писали, что с незаконными ларьками и киосками предложили бороться с помощью QR-кодов.

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