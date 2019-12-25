Губернатора попросили передать в руки Комитета по печати борьбу с "газетными шавермами"

В понедельник, 2 ноября, глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок предложил губернатору передать в ведение Комитета по печати и взаимодействию со СМИ газетные киоски.
Четырбок уверен, что такая инициатива поможет бороться с фейковыми газетными киосками: владельцы вешают печатную продукцию лишь для вида, а на самом деле торгуют шавермой или аксессуарами для мобильных телефонов. Так, комитет будет иметь право формировать схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) с печатной продукцией, а также контролировать ассортимент киосков.
Напомним, что по закону в Петербурге запрещено торговать в 50 метрах от метро (исключение для цветов и печати).
Ранее мы писали, что с незаконными ларьками и киосками предложили бороться с помощью QR-кодов.
Фото: pixabay
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