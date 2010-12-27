Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Боброва

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко поздравил с 95-летним юбилеем почетного гражданина города Михаила Боброва.

Георгий Полтавченко поздравил с 95-летним юбилеем почетного гражданина города Михаила Боброва. Об этом сообщает "Мойка 78".

В поздравлении говорится, что мастерство и мужество Боброва стали защитой для городских памятников и примером преданного служения Ленинграду-Петербургу.

Помимо этого, Полтавченко пожелал Боброву здоровья, бодрости духа и оптимизма.

Справка: Михаил Бобров родился в 1923 году. Во время Великой Отечественной войны он занимался маскировкой самых высоких зданий Ленинграда - Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов, Адмиралтейства Инженерного замка). В 1999 году был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой покоритель Северного Полюса. Бобров также является мастером спорта и заслуженным тренером России.

Фото: gov.spb.ru