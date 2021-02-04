Грязный снег завалил центральные улицы Петербурга

Смесь коричневого цвета, состоящая из снега, соли и песка размазана по тротуарам и проезжей части исторического центра Северной столицы.

Жители центральных районов жалуются на скопления грязного снега на тротуарах и автомобильных дорогах. Канал Piter.TV решил проверить ситуацию с уборкой снега и грязи в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга. Наша съемочная группа прошлась по Большой и Малой Морской улицам, улицам Жуковского и Некрасова. Везде были замечены неубранные массивы коричнего цвета: смесь из снега, соли, песка и уличной грязи.

В некоторых случаях "снежной жижи" было так много, что она мешала пешеходам и автомобилям нормально передвигаться. Под колесами машин грязный снег таял, а затем разлетался, забрызгивая собой транспортные средства, одежду и обувь пешеходов, даже фонарные столбы.

За все время "дежурства" съемочной группы мы заметили лишь 1 крупную машину снегоуборочной техники и 2 дворников с лопатами. При этом их работа не оказала серьезного влияния на ситуацию: везде грязь просто перемещалась либо с проезжей части на обочину, либо с пешеходной зоны на проезжую часть.

Отдельной проблемой можно назвать крупные островки наледи на тротуарах, замеченные нами даже на Невском проспекте. В ближайшее время Piter.TV направит соответствующие запросы о качестве уборки снега в Комитет по благоустройству и Жилищный комитет Санкт-Петербурга.