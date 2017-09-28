Группе GOOD TIMES питерские фанаты подарили "грудные импланты"

"5 лет на страже фитнес-рока" – под таким слоганом в этом году ребята из GOOD TIMES собрали чемоданы и отправились в путь. Перед петербургским концертом в "Космонавте" мы смогли поговорить с Артемом Шаровым о туре, ожиданиях и серьезных вопросах взросления коллектива:

"Мы сами не знаем, путаем мы или нет, но вроде мы 5 лет на сцене, и ощущения прекрасные! Играем в одном из лучших клубов прекрасного Санкт-Петербурга. Ожидаем большое количество людей, песен, плясок, дыма, огня и всего самого наилучшего. Пять лет назад сформировался полностью этот состав группы, до этого, наверно, и название было не GOOD TIMES. Мы играли в 4 или в 5-ом и совершенно другие песни. GOOD TIMES такой, какой он есть – ему пять лет, и это мы!".

Сам юбилей у ребят был еще 2 июля, и, по словам вокалиста, коллектив уже успел изрядно напраздноваться за эти три месяца. Но петербургские фанаты не упустили возможности организовать для GOOD TIMES оригинальное поздравление. Предвещая скорый выпуск новой песни, поклонницы наградили каждого рокера экземпляром женской груди, а точнее, ее резиновым эквивалентом.

Фанаты добавили к шутливому подарку статуэтку с надписью "Королям синих бойцов и покорителям танцоров!". И пока все громогласно подпевали и отплясывали под песню "Пой", группа мальчиков-зайчиков, а точнее, Миньон, Тигр, одноглазый Майк и еще один непонятный зверь действительно спели для группы да еще и песню Мэрилин Монро.

"Столько трофеев, как от вас, у меня в детстве не было за все спортивные достижения вместе взятые"- поблагодарил поклонников солист, а потом рассказал петербуржцам о ближайщих музыкальных сюрпризах. Оказывается, на следующий день после концерта GOOD TIMES снимает клип на новую песню в Северной столице. А 6 октября музыканты снимают еще один клип в родной Костроме, и начинают работу над большим полноценным новым альбомом.

"Из альбома в альбом мы пытаемся сделать что-то новое, не похожее на нас самих. Не похожее, в принципе, на все то, что вообще делают другие группы. Мы пишем песни, которые радуют нас самих. Сейчас мы стали записывать демо-версию альбома прямо у нас на студии, поэтому в черновом варианте песни у нас уже есть. Мы даем их слушать своим женам, девушкам, родителям, и всем нравится. И по-моему получается круто. Так что, я думаю, никого мы не расстроим".

Оглядываясь назад, на все эти 5 лет, солист вспоминает, что концерты, оставшиеся за спиной, случались совершенно разные. Позади - стандартные этапы любой начинающей группы:

"От тесных душных клубов, до клубов побольше, как этот. От 50 или 30 человек в зале, до 500. От того, что ты играл песни, и тебе могли даже за них не похлопать, до того, как твои песни люди поют хором. Так что, все стандартно, как и у всех. И всех это ждет, кто этим занимается" – рассказывает Артем.

За этот осенний тур ребята, играющие (если верить надписям на их сайте) "оркестровый-танцевальный рок" зажгут танцполы в 29 городах. И солист признается, что это не всегда так веселео и легко, как кажется на первый взгляд.

"Тур - это физически и морально очень тяжело. Со стороны это выглядит круто: переезд из города в город каждый концерт. Но на самом деле, эти безостановочные переезды в автобусе, ты сутками можешь не есть, не мыться, не спать – это все угнетает, отнимает огромное количество сил. Сложно из города в город приезжать и быть зажигалкой. Но мы к этому целенаправленно шли, осознанно выбрали этот путь, поэтому, это все равно в кайф".

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Ксения Крохина

Фото: Ксения Крохина