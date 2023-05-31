Глава МАГАТЭ рассказал о том, что последствия использования таких снарядов будут изучены, если поступит соответствующий запрос от общества.

Боеприпасы с обедненным ураном не создают прямых радиологических рисков для человечества. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Чиновник выступил по завершению заседания Совета Безопасности ООН. Эксперт пояснил, что специалисты продолжают наблюдать за обстановкой и изучать последствия применения таких снарядов.

Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создает непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию. Это риск иной природы. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что в конце апреля2023 года заместитель британского министра по обороне Джеймс Хиппи в письменных ответах на вопросы местного депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба" подтвердил информацию о том, что Лондон направил киевскому режиму тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном.

Гросси заявил, что МАГАТЭ не наблюдает тяжелой военной техники на Запорожской АЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций