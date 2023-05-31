Гросси заявил, что МАГАТЭ не наблюдает тяжелой военной техники на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ уточнил, что эксперты следят за ситуацией.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на данный момент не видят на территории Запорожской атомной электростанции никакой тяжелой военной техники. Такое завление на пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке после завершения заседания Совета Безопасности ООН сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Специалист напомнил СМИ о том, что его ведомство обладает очень хорошими экспертами, которые способны "распознать" такую опасность.

На данный момент мы не видим там тяжелой военной техники. Мы продолжим и далее предоставлять информацию по этой теме. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

МАГАТЭ намерено усилить присутствие на Запорожской АЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций