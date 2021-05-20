Он отметил, что намерен предотвратить ядерную катастрофу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Запорожскую АЭС, Киев и Москву. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Гросси уточнил, что посетит АЭС на следующей неделе. Он также отметил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправится в Москву или любой другой регион России, чтобы продолжить "важный диалог". Гросси отметил, что намерен предотвратить ядерную катастрофу.

В этом заключается моя основная цель. И для этого требуется много усилий. И я буду продолжать работу в этом направлении. Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ

Ранее Гросси заявил, что ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС.

Видео: Telegram / РИА Новости