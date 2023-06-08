Гросси: ЧП на Каховской ГЭС может привести к серьезным повреждениям на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ не считает, что для мира настало время для паники.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции может лишить Запорожскую атомную электростанцию источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов на режимном объекте. Такие угрозы назвал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью для журналистов "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что не исключены такие последствия в краткосрочной перспективе или отдаленном будущем в том случае, если обстановка будет и дальше деградировать. По м нению аналитика, мир еще не пришел к этой точке. Рафаэль Гросси пояснил, что на текущий момент оснований для паник нет, хотя после аварии на плотине уровень воды в бассейне, используемом для охлаждения реакторов ЗАЭС, постепенно падает.

Если мы потеряем охладительные мощности, может случиться расплавление, могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

МАГАТЭ увеличивает количество своих инспекторов, находящихся на Запорожской АЭС. Дополнительно спикер пообещал отслеживать снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

Гросси сообщил о падении уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения ЗАЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости