Гросси сообщил о падении уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения ЗАЭС

В МАГАТЭ оценили риски для безопасности ЗАЭС.

Цровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской атомной электростанции, значительно упал из-за разрушений на плотине Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Иностранец пояснил, что продолжительное отсутствие воды для охлаждения на территории режимного объекта может нарушить работу аварийных дизельных генераторов. Ведомство не фиксирует серьезные и непосредственные риски для безопасности ЗАЭС в свете ситуации с Каховской ГЭС. Рафаэль Гросси напомнил о том, что ЗАЭС обладает ряд альтернативных источников воды для охлаждения реакторов.

Если уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Власти: уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров, идет подмыв дамбы.

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