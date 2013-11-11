В МАГАТЭ призвали Тегеран дать инвесторам доступ к трем ядерным объектам в стране.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости нормализации отношений между Ираном и МАГАТЭ. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме. Он прокомментировал обстановку, которая сложилась вокруг выполнения ядерной программы. Спикер рассчитывает на то, что власти Тегерана смогут объяснить специалистам происхождение радиоактивных следов на собственных незадекларированных ядерных объектах.

Нам необходимо вернуть наши отношения в прежнее русло. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что сейчас аналитики из МАГАТЭ ведут расследование о происхождении частиц урана на трех незаявленных ядерных объектах, расположенных на территории Ирана. Местные чиновники отвергли требование о предоставлении инспекторам МАГАТЭ доступа к этим режимным объектам. Гросси считает, что доступ туда мог стать ключевым условием для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Гросси: соглашение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени.

Фото и видео: YouTube / PoliMi