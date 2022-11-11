Гросси: мир переживает бум строительства атомных электростанций

Глава МАГАТЭ оценил "атомную волну" на планете.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о том, что мир переживает бум строительства атомных электростанций, эксперты фиксируют значительный интерес к данному энергетическому направлению. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками мероприятия "Взаимосвязь низкоуглеродных энергетических систем", организованного в рамках 27-й Конференции ООН об изменении климата (СОР-27). Встречи состоялись на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Мы наблюдаем бесспорный интерес к атомной энергетике. И не только в тех странах, которые уже владеют атомными технологиями. Польша, единственная страна в Европе, где их не было, недавно сделала важное заявление. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что не проходит и одной недели, когда глава МАГАТЭ приходится встречаться с лидером какой-либо африканской республики, который говорит о планах по развитию атомных технологий. Подобная ситуация складывается на Глобальном Юге, в ЮАР, Индии, Китае, Аргентине, Мексике и других регионах. Рафаэль Гросси назвал это "атомной волной".

Глава МАГАТЭ назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / European Nuclear Society