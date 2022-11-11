  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
141
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гросси: мир переживает бум строительства атомных электростанций

0 0

Глава МАГАТЭ оценил "атомную волну" на планете.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии  Рафаэль Гросси объявил о том, что мир переживает бум строительства атомных электростанций, эксперты фиксируют значительный интерес к данному энергетическому направлению. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками мероприятия "Взаимосвязь низкоуглеродных энергетических систем", организованного в рамках 27-й Конференции ООН об изменении климата (СОР-27). Встречи состоялись на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Мы наблюдаем бесспорный интерес к атомной энергетике. И не только в тех странах, которые уже владеют атомными технологиями. Польша, единственная страна в Европе, где их не было, недавно сделала важное заявление.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что не проходит и одной недели, когда глава МАГАТЭ приходится встречаться с лидером какой-либо африканской республики, который говорит о планах по развитию атомных технологий. Подобная ситуация складывается на Глобальном Юге, в ЮАР, Индии, Китае, Аргентине, Мексике и других регионах. Рафаэль Гросси назвал это "атомной волной".

Глава МАГАТЭ назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / European Nuclear Society

Теги: cop27, атомная электростанция, магатэ, рафаэль гросси, строительство, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии