Глава МАГАТЭ назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление француз Рафаэль Гросси сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного вашингтонским Фондом Карнеги.
Прогресс медленный, меня это очень расстраивает. Потому что для меня важность создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС очевидна. Как можно обстреливать АЭС? А именно это и происходит.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Эксперт пояснил, что не знает, "добьется успеха или нет" в своих начинаниях, но при этом он будет и дальше предпринимать попытки решения вопроса по ЗАЭС. Также специалист планирует нанести новые рабочие визиты как в Москву, так и Киев ради продолжения консультаций.
Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России.
Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment
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