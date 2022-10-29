Глава МАГАТЭ назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси объяснил ситуацию, которая складывается в ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) назвал медленным прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление француз Рафаэль Гросси сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного вашингтонским Фондом Карнеги.

Прогресс медленный, меня это очень расстраивает. Потому что для меня важность создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС очевидна. Как можно обстреливать АЭС? А именно это и происходит. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что не знает, "добьется успеха или нет" в своих начинаниях, но при этом он будет и дальше предпринимать попытки решения вопроса по ЗАЭС. Также специалист планирует нанести новые рабочие визиты как в Москву, так и Киев ради продолжения консультаций.

Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment