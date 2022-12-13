Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ рассказал о своих полномочиях.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на предложение ограничить роль России в возглавляемой им организации ответил о том, что он не обладает такими должностными полномочиями. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Эксперт пояснил, что многие после начала специальной военной операции на Украине не полагают, что присутствие Москвы в МАГАТЭ следует урезать или даже довести до крайности - исключив страну.

Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что Россия входит в Совет управляющих - один из двух руководящих органов МАГАТЭ совместно с Генеральной конференцией государств-членов. СУ собирается пять раз в год. Делегаты встречаются друг с другом в марте и июне, дважды в сентябре (до и после проведенной сессии Генеральной конференции) и в ноябре.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies