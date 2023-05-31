Гросси назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС "крайне хрупкой и опасной"

В МАГАТЭ считают, что до сих пор обществу "везло", что на ЗАЭС не было ядерных аварий.

Обстановка с ядерной и физической безопасностью на территории Запорожской атомной электростанции остается крайне хрупкой и опасной. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Эксперт объяснил, что за последние 15 месяцев режимный объект отключался от внешних источников питания и переходил на работу аварийных дизельных генераторов. Еще семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения.

Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне неустойчивой и опасной. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

В МАГАТЭ считают аварийные дизельные генераторы последней линии защиты от ядерной аварии. Они необходимы для охлаждения установки реактора и отработанного топлива. По мнению Рафаэля Гросси, для мира является везением тот факт, что на ЗАЭС до сих пор не было ядерных аварий. Он не исключил, что в какой-то момент "удача может отвернуться".

Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Москву и Киев.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций