Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Москву и Киев

Рафаэль Гросси рассказал о планах на рабочие поездки.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сообщил о планах посетить Киев и территорию Запорожской атомной электростанции с рабочим визитом. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт добавил, что по возможности также надеется приtхать в Москву. Спикер не стал называть конкретные даты своих зарубежных поездок. Он отметил, что рассчитывает посетить Россию, так как он обязан поддерживать контакт с обеими сторонами регионального конфликта.

Я планирую попробовать поехать в Киев и в Запорожье. <...> Возможно, и в Москву... Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси заявил об отсутствии непосредственного радиологического риска снарядов с ураном.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций