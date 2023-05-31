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Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Москву и Киев

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Рафаэль Гросси рассказал о планах на рабочие поездки.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сообщил о планах посетить Киев и территорию Запорожской атомной электростанции с рабочим визитом. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт добавил, что по возможности также надеется приtхать в Москву. Спикер не стал называть конкретные даты своих зарубежных поездок. Он отметил, что рассчитывает посетить Россию, так как он обязан поддерживать контакт с обеими сторонами регионального конфликта.

Я планирую попробовать поехать в Киев и в Запорожье. <...> Возможно, и в Москву...

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси заявил об отсутствии непосредственного радиологического риска снарядов с ураном.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: магатэ, рафаэль гросси, сб оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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