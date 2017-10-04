В Петербурге будут судить гражданина Китая, пытавшегося вывести картину Саврасова

Накануне в аэропорту Пулково из багажа гражданина Китая изъяли картину Саврасова и альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной.

Как сообщает "Фонтанка", в Пулково задержали гражданина Китая, который собирался вывезти из страны картину Саврасов и альбом для зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной.



Задержали иностранца в марте текущего года. Картину нашли в багаже гражданина Китая, которую эксперты идентифицировали как "Зимний пейзаж". Какое из произведений искусство могло уехать за пределы страны не уточняется, ведь художник написал как минимум пять картин под таким названием.



Помимо этого, у иностранца был обнаружен альбом для зарисовок художницы Ольги Лагоды-Шишкиной, второй жены пейзажиста Ивана Шишкина.



Отметим, что у гражданина Китая не было никаких документов, необходимых для вывоза картин. Общую сумму найденного в его багаже эксперты оценили в 1,3 млн рублей.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по 226.1 статье УК РФ — контрабанда культурных ценностей. Дело рассмотрит Московский районный суд.