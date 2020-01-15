Градкомиссия Петербурга согласовала новые ЖК, детские сады и поликлинику

В декабре 2026 года работы по строительству ЖК планируется завершить.

Градостроительная комиссия Петербурга одобрила 7 из 8 обращений. В городе построят новые многоэтажные жилые комплексы, детские сады и поликлинику. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по строительству.

Многоэтажные ЖК площадью 123,6 тыс. "квадратов" построят на Московском шоссе, северо-западнее пересечения с Колпинским шоссе. Также там возведут детский сад на 280 мест и школу на 550 человек. В декабре 2026 года работы планируется завершить. Застройщик должен передать Смольному участок 0,6 га под строительство поликлиники на 160 помещений, а также помещений для участкового и нужд администрации.

Ещё один ЖК появится на Большом Смоленском проспекте. Застройщик передаст городским властям помещения площадью 360 кв. метров для кабинета врача, создание объектов благоустройства, а также тротуара и внутриквартального проезда. Новые многоэтажные ЖК построят на улице Парашютная и Тамбасова, а также в Шушарах. Проекты предполагают строительство соцобъектов на придомовых территориях.

Фото: Piter.tv