Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества

Сейчас закон РФ рассматривает имущество не как единое целое.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов. Авторами проекта выступили депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева.

Согласно инициативе, в случае развода имущество супругов будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного разбирательства.

Сейчас закон РФ рассматривает имущество не как единое целое, а как набор объектов. Из-за этого суд рассматривает вопрос о дележе имущества супругов неоднократно.