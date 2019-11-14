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Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества

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Сейчас закон РФ рассматривает имущество не как единое целое.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов. Авторами проекта выступили депутаты Павел Крашенинников и Тамара Плетнева.  

Согласно инициативе, в случае развода имущество супругов будет рассматриваться как единый объект и делиться в рамках одного разбирательства. 

Сейчас закон РФ рассматривает имущество не как единое целое, а как набор объектов. Из-за этого суд рассматривает вопрос о дележе имущества супругов неоднократно.

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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