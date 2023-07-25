Госдеп не стал комментировать слова Путина о провале контрнаступления Киева

Мэттью Миллер не стал давать оценку контрнаступлению ВСУ.

Американское внешнеполитическое ведомство не стало комментировать высказывания российского президента Владимира Путина о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, но вновь публично подчеркнуло, что действующие власти киевского режима получили от стран коллективного Запада все необходимое оборудование, боеприпасы и технику для проведения таких операций в регионе конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 июля в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник не дал оценку ходу атак ВСУ.

Что касается контрнаступления, то я не стану с этой трибуны давать по поводу него комментарии. Как мы заявляли прежде, мы предоставим делать это ВСУ. Мы предоставили громадный объем военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и других частях света. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт подтвердил, что такие военные поставки продолжатся, в том числе они будут осуществлены в ближайшие дни.

Госдеп считает безответственными заявления Лукашенко о ЧВК "Вагнер" и Польше.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State