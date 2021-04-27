Горячо и влажно: в понедельник Петербург ожидают дожди и +22 градуса

Начало новой недели не сулит Северной столице значительных перемен в погодном меню. Впрочем, грозы все-таки могут заглянуть в город на Неве.

В Петербурге в понедельник ожидаются небольшие дожди и до +22 градусов. Такой прогноз опубликовал синоптик Михаил Леус из метеорологического центра "Фобос". В целом, начало недели будет похожим на минувший уик-енд. Исключением могут стать небольшие дожди и даже грозы, которые может принести с Балтики обширный циклон родом из Скандинавии.

По данным Северо-Западного УГМС, столбик термометра будет колебаться между вполне типичными для лета +20...+22 градуса. Ветер с юго-запада и запада не принесёт сюрпризов и будет умеренным. Ожидается понижение атмосферного давления.

Впрочем, уже в ночь на вторник, могут наступить перемены. Предполагается, что температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+19, местами пройдет сильный дождь.

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