Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

По мнению первого президента Советского Союза, свою роль сыграли не только экономическая нестабильность и отсутствие реформ.

Советский Союз распался несколько десятилетий назад, а политики мирового уровня продолжают обсуждать причины этого исторического катаклизма. Владимир Путин и Михаил Горбачев вступили в мягкий заочный спор о том, какую роль в этом процессе сыграл национализм внутри отдельных республик СССР. Сегодня, 20 ноября, Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" заявил, что рост национального самосознания на местах не повлиял на судьбу коммунистического государства. По логике президента, основной причиной энтропии внутри единой страны стала неэффективная экономическая политика советской власти.

Спустя несколько часов журналисты РИА Новости попросили Михаила Горбачева прокомментировать это высказывание. Он в целом согласился с действующим президентом. Горбачев признал, что в корне процесса распада находилось отсутствие демократических реформ и обновления экономики. Однако заявил, что рост "государственного понимания у некоторых республик" остается историческим фактом, и с ним нельзя было не считаться.

При этом Михаил Горбачев призвал все бывшие союзные республики беречь общую историю и решать все проблемные вопросы конструктивно.

Видео: CNN_1, Rukerpert, BBC News