Good Times: рэп и батлы сожрут рок

На концерте костромских рокеров корреспонденты Piter.TV узнали, что за версусом следят не только выходцы из хип-хоп культуры.

Пока все пересматривают вышедший этой ночью батл между Мироном и Дизастером, наши журналисты узнали, что стереотипнная черта между слушателями рока и рэпа - давно в прошлом.

Артем Шаров признался нашему каналу, что следит за хип хоп культурой и ему это все очень нравится. Солист Good Times считает, что в ближайшие 10 лет за этим направлением и за этой музыкой сила, а року придет конец:

"И это наверно, круто. Этим ребятам есть, что сказать. Есть, что сказать на современном языке, который понимаем мы с вами и на котором не умеют, к сожалению, разговаривать рокеры нашего поколения и мы в том числе. Четко и емко говорить, как это может сделать какой-нибудь Фараон или тот е Гнойный. Не знаю, кто угодно, Скриптонит. Вот эти люди могут поднимать серьезные темы, мы пока так не можем. Не так поданы они, не так сказаны".

Но Артем добавляет, что они не только следя за всеми версусами и за этим бурно развивающимся направлением культуры, но и делают свои выводы. К тому же, эти выводы ребята переносят на их будущий альбом, в котором будет пара неожиданных для слушателей вещей.

Солисту Good Times очень нравится Скриптонит, на живой концерты которого он бы с радостью сходил лично, а вот Оксимирон у музыканта восторг не вызывает.

Видео: Piter.TV