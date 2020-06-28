Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала первые полтора месяца пандемии коронавируса в Россиии "страшными". В интервью телеканалу "Россия 1" чиновница призналась, что в этот временной промежуток уместилось большое количество событий.
Голикова призналась, что она и её коллеги очень эмоционально всё переживали" и одновременно делали очень много дел. Вице-премьер добавила, что чиновники не простили бы себе промедление.
Помимо этого член кабмина рассказала, что первый случай коронавируса попал в Россию из Италии.
Видео: Правительство РФ
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