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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

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Член кабмина также рассказала, как в РФ попал первый случай коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала первые полтора месяца пандемии коронавируса в Россиии "страшными". В интервью телеканалу "Россия 1" чиновница призналась, что в этот временной промежуток уместилось  большое количество событий.

Голикова призналась, что она и её коллеги  очень эмоционально всё переживали" и одновременно делали очень много дел. Вице-премьер добавила, что чиновники не простили бы себе промедление. 

Помимо этого член кабмина рассказала, что первый случай коронавируса попал в Россию из Италии.

Видео: Правительство РФ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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