Главу "Невского народного банка" объявили в международный розыск

Функционер подозревается в похищении 3 млрд рублей.

Временно исполняющего обязанности предправления Невского народного банка объявили в международный розыск. Уголовное дело за похищение крупной суммы денег возбудило следствие УВД по Центральному административному округу МВД Москвы, сообщила "Фонтанка.ру".

Владимира Бондаренко стали разыскивать после того, как он вывел из банка 3 млрд рублей. Мужчина был назначен на должность в октябре 2019 Центральным Банком.

По данным издания, после возбуждения уголовного дела у петербургского Невского народного банка отозвали лицензию. Клиенты получат возмещение ущерба в размере не более 1,4 млн рублей.

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