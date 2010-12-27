Главу Колпино отправили на восемь лет в колонию за разбой

Суд огласил приговор в отношении главы Колпино Вадима Иванова, которого обвиняют в разбое. Мужчину отправили в колонию на восемь лет.

В среду, 13 декабря, Красносельский районный суд Северной столицы огласил приговор главе Колпинского района Вадиму Иванову. Его признали виновным в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь лет. Ранее Piter.tv сообщал, что главу муниципалитета Колпино хотят отправить за решетку на восемь лет.

Кроме того, удовлетворили гражданские иски о возмещении материального вреда на сумму 370 тысяч рублей и морального на 400 тысяч рублей.