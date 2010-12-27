Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал игру против "Сочи"

Тренер оценил результаты матча КХЛ с командой "Сочи".

Главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над клубом "Сочи". Отметим, что игра турнира КХЛ завершилась со счетом 3:1 в пользу Северной столицы.

Была сделана работа над ошибками. Два периода провели прилично, третий играли уже по счету - немного отпустили, но довели до победы рассказал спикер

Воробьев отметил, что специально выставил на самое начало игры "силу" - звено Каблукова. По мнению спикера, именно эти спортсмены задали мощный импульс и тон всего поединка.

Сыграли довольно-таки просто, да. В простоте сила иногда

Тренер добавил, что в ближайшее время на лед выступать за команду выйдет Наиль Якупов. В настоящее время хоккеист уже катается, но пока еще физически не готов к играм.

Фото: СКА