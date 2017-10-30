Ураган "Герварт" дойдет по Петербурга только холодным ветром

Главный синоптик Северной столицы успокаивает, что бушующий в Европе ураган "Герварт" не доберется до города. Максимум, что грозит Петербургу, - усиленный ветер во вторник.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о шансах урагана "Герварт" добраться до Северной столицы. Непогода обрушилась на Германию и Польшу. Также она угрожает Украине и Белоруссии, но после этого заметно ослабеет.

Петербуржцам не стоит бояться урагана, отметил Колесов в интервью "Фонтанке". Ураган не добавит скорости ветру. Максимум, что может произойти в городе – это более свежий ветер во вторник, 31 октября. Но даже за это ответственность будет не на урагане, а на уходящем циклоне.

По последним данным, жертвами стихии стали как минимум шесть человек. Также из-за ветра и шторма без света остались около тысячи человек. Ураган остановил движение поездов в Германии.