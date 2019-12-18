Главы Генштабов РФ и США провели переговоры в Берне

Высшие военный чиновники США и России провели встречу в Берне. На ней присутствовали начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов Америки Марк Милли. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Известно, что они обсудили сирийские вопросы меры по предотвращению инцидентов между военными двух стран. Также они обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности в мире.
Отмечается, что встреча имела конструктивный характер.
Видео: YouTube / DK-Aerial
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