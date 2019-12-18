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Главы Генштабов РФ и США провели переговоры в Берне

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Руководители обсудили ряд вопросов.

Высшие военный чиновники США и России провели встречу в Берне. На ней присутствовали начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов Америки Марк Милли. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Известно, что они обсудили сирийские вопросы меры по предотвращению инцидентов между военными двух стран. Также они обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности в мире.

Отмечается, что встреча имела конструктивный характер.

Видео: YouTube / DK-Aerial

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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