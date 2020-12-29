Глава Союза адвокатов оспорил в суде недопуск на съезд Федеральной палаты адвокатов

По его словам, представителей Союза не допускают ни до одного обсуждения в палате.

Глава Союза адвокатов России Игорь Трунов оспорил в суде недопуск представителей на съезд Федеральной палаты адвокатов. Об этом сообщает ТАСС.

Мы оспариваем то, что Союз адвокатов, который объединяет отделения во всех регионах, не допускается ни на один съезд. Игорь Трунов, глава Союза адвокатов России

По его словам, представителей Союза не допускают ни до одного обсуждения в палате. При этом, подчеркнул Трунов, общественные объединения прописаны в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. Их цель — защита прав и интересов адвокатов.

Трунов заявили, что, несмотря на обращения, ФПА регулярно отказывает представителям Союза адвокатов в приглашениях на съезды региональных и федеральной палат.

Ранее суд в Москве арестовал адвоката Гильманова за неповиновение полиции.

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