Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

В ФПА заявили, что защитники нарушают адвокатскую этику.

Против адвокатов по делу актёра Михаила Ефремова возбудили дисциплинарные дела. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов.

Дисциплинарные дела возбуждены против защитника Ефремова Эльмана Пашаева и адвоката семьи погибшего в ДТП Александра Добровинского. Их могут привлечь к дисциплинарной ответственности из-за нарушения адвокатской этики.

"РИА Новости" пишут, что в ФПА заявили, что Добровинский и Пашаев нарушают адвокатскую тайну, а также используют дело для самопиара, так как регулярно делают в СМИ резонансные заявления.

Отметим, что Эльмана Пашаева лишали адвокатского статуса три раза. Накануне он заявил, что готов лишиться статуса и в четвёртый раз.

Ранее адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера.