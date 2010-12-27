Председатель СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Согласованный митинг пройдет в Москве 16 июня.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев официально пригласил журналиста "Медузы" Ивана Голунова посетить митинге в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней - Иван Голунов,

- сказал Сололвьев.

Он отметил, что лично не знаком с корреспондентом "Медузы", однако надеется, что ему передали приглашение.

Напомним, что согласованный митинг пройдет в Москве 16 июня. На нем ожидается около 20 тысяч человек.

Фото: Piter.TV