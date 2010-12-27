Глава Минтруда посоветовал молодежи не зацикливаться на карьере и подумать о семье

Глава Минтруда призвал молодежь не откладывать продолжение рода.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что молодежи не стоит зацикливаться на образовании и карьере, он отметил, что большее внимание нужно уделить созданию семьи и продолжении рода. Об этом было сказано 18 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По его словам, если молодежь будет откладывать семью "на потом", то следующему поколению это не пойдет на пользу.

"Мне кажется, последнее время в мире сложилось общее понимание, что мир меняется, и молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока они не получат хорошее образование. Но, как мне кажется, молодые люди, в том числе, должны задуматься над тем, что все-таки нельзя противопоставлять семейные ценности работе, образованию", - отметил Топилин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что рождаемость в Петербурге стремительно падает. Показатель рождаемости упал на 9%. На тысячу человек родилось немногим больше 12 малышей. Естественный прирост населения уменьшился почти на 1,7 тысяч человек.