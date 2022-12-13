Глава МАГАТЭ заявил о планах продвигать идею создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси рассказал о сложностях переговоров.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по-прежнему намерен добиваться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне, организованного Центром стратегических и международных исследований. Гость признался в том, что в переговорном процессе есть определенные трудности.

Я испытываю разочарование во время переговоров <...> в Москве, Киеве и Калининграде. Нельзя просто так прямолинейно заявить: "Перестаньте обстреливать станцию". Однако я не сдаюсь, я очень упрямый. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что кроме дипломатов, специалистов-атомщиков и юристов, в переговорах участвует все большее количество военных. Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies