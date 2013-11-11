Глава МАГАТЭ назвал иранскую ядерную сделку "пустой скорлупой"

Рафаэль Гросси напомнил о том, что Иран обогащает уран до уровня 60%.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назвал иранскую ядерную сделку "пустой скорлупой". Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме. Специалист считает, что формально данное соглашение "еще живое", однако ни одна из сторон не выполняет взятые на себя обязательства. Специалист пояснил, что на днях власти Ирана информировали инспекторов о том, что не удваивают, а даже утраивают собственные возможности по обогащению урана на уровне 60%. Гросси пояснил, что страна Ближнего Востока подошло очень близко к "военному уровню "обогащения урана, который достигает 90%.

Все, что установлено в этом соглашении, было забыто... в последние полтора года были попытки оживить его, но в настоящее время <...> они почти прекратились. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси добавил, что не говорит о том, что иранские власти обладают ядерным оружием, но нельзя исключать, что у обогащенного урана будет "другое применение".

Гросси заявил о необходимости нормализации отношений между Ираном и МАГАТЭ.

Фото и видео: YouTube / PoliMi