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Глава Киевской областной госадминистрации подал в отставку
Сегодня, 17:16
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Butenko

Глава Киевской областной госадминистрации подал в отставку

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Михаил Бно-Айриян попросил уволить его с занимаемой должности лично президента Владимира Зеленского. Отметим, что ранее именно экс-комик назначил чиновника на столь высокий пост.

Глава Киевской областной администрации подал в отставку. Как сообщают РИА Новости, Михаил Бно-Айриян попросил уволить его лично Владимира Зеленского. Высокопоставленный чиновник не проработал в кресле главы администрации и 4 месяцев. Ранее он был назначен на этот пост самим Зеленским (в июле 2019-го), его считали человеком президента.

Заявление об отставке Бно-Айриян опубликовал в Facebook. Причин своей отставки Бно-Айриян не указал, однако эксперты связывают ее с политической коньюктурой. Его место временно занял Алексей Чернышев. При этом сведений о том, что президент подписал прошение об отставке нигде не появлялось. 

Важный момент: заявление, выложенное в социальные сети, полностью написано на украинском языке. За первые несколько часов запись политика собрала около тысячи "лайков" и десятки комментариев.

 

Видео: YouTube

Теги: владимир зеленский, михаил бно-айриян
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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