Гильерме: ставили себе цель победить "Зенит"

Бразильский вратарь "Локомотива" с русским паспортом Маринато Гильерме рассказал о своих впечатлениях от игры с "Зенитом". Напомним. в матче 15-го тура Чемпионата России его команда разгромила экс-лидера турнирной таблицы. Голкипер назвал игру тяжелой и сказал, что исход встречи решился во втором тайме.

Первый тайм был очень сложным. Они не давали нам даже организовать контратаку. На второй тайм мы вышли по-другому. Появились свободные зоны и мы удачно провели несколько контратак. Мы приехали сюда с целью победить. Хотя, конечно, играть с "Зенитом" на выезде очень тяжело. Это все знают. И первый тайм это показал. Было намного сложнее, чем во втором. В какой-то момент мы поняли, что можно играть спокойно, и мы просто реализовали свои контратаки.

Маринато Гильерме, ФК "Локомотив"