Германия: Восьмилетний мальчик угнал авто у родителей и прокатился по трассе на скорости 140 км/час

Прогулка ребенка по скоростной трассе продолжалась менее часа.

В Германии мальчик ночью угнал автомобиль у своих родителей, чтобы погонять по дороге.

В половине первого ночи в полицию позвонила женщина и сообщила, что их 8-летний сын взял родительский "Фольксваген Гольф" с АКП. Сама женщина тоже бросилась на поиски сына и нашла его в 1 час 15 минут, в припаркованном на обочине автомобиле. Путешественник включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки на дорогу.

Полицейским он сказал, что просто хотел прокатиться и разревелся. Мать ребенка сообщила, что до этого их сын часто ездил на машине по частной территории, а также часто катался на картинге на аттракционах. Остановился ребенок на трассе, потому что ему стало плохо от большой скорости.

Полиция подтвердила, что во время поездки ни имммущество, ни люди, ни сам ребенок не пострадали.

Фото: Welovead