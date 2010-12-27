Георгий Полтавченко посетит Японию по рабочим вопросам

Представители Петербурга переговорят с японскими коллегами о возможном сотрудничестве.

Петербургские чиновники отправятся с рабочим визитом в Японию. В числе делегации - губернатор города Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, бизнесмены. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

По информации от чиновников, целью поездки станет посещение префектуры Хоккайдо. С местной главой - госпожой Харуми Такахаси, представители Петербурга обсудят вопросы развития туризма, водоснабжения, а также создания беспилотников. Японские коллеги также могут поделиться опытом в областях фармацевтического производства, охраны здоровья, переработки твердых отходов, образования.

В конце поездки будет подписан меморандум о сотрудничестве между СПбГУ и Префектурным медицинским университетом Саппоро.

Фото: Piter.tv