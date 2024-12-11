Гендиректор "Сибура" рассказал о работе по привлечению молодых кадров

По его словам, в вузах реализуются специальные магистерские программы по подготовке будущих специалистов.

Гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов рассказал о работе компании по привлечению молодых кадров. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Карисалова, в 20 регионах страны действуют так называемые "Сибур-классы", в которых среди школьников начиная с 9-го класса проводится популяризация химии, физики и математики. Кроме того, компания выступает индустриальным партнером для нескольких ссузов. Гендиректор "Сибура" добавил, что в вузах реализуются специальные магистерские программы по подготовке будущих технологов, инженеров и ремонтников.

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