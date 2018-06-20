Гендиректор "АРТ Выборг Тревел" пояснил на кого распространяется запрет на нерегулярные рейсы между Россией и Украиной

По словам эксперта, прямое авиасообщение с Россией закрыто уже несколько лет. Начиная с 3 апреля авиасообщение между странами закрыто полностью. Под запрет попали частные полеты, коммерческое сообщение и так далее.

Украинская сторона запретила нерегулярные рейсы с Россией 3 апреля. Это случилось после посещения Москвы кандидата в президенты Юрия Бойко. Гендиректор выборгской туристической фирмы "АРТ Выборг Тревел" Роман Галиев рассказал, что на рядовых людях этот запрет не отразится.

По словам эксперта, прямое авиасообщение с Россией закрыто уже несколько лет. Начиная с 3 апреля авиасообщение между странами закрыто полностью. Под запрет попали частные полеты, коммерческое сообщение и так далее.

У нас уже действовал запрет между Россией и территорией Украины. Но частые компании, деловые полеты, индивидуальные туристы могли попасть в страну на самолете. Коммерческие полеты – доставка почты, грузов – также осуществлялись. Теперь же любые перелеты между странами запрещены. На туристах это никак не отразится, ибо для обычных людей ничего не изменилось. Этот запрет ударил больше по Украине, а не по нам. Очередной "выстрел в ногу". отметил Роман Галиев

Отметим, что запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

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