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У инспекторов ГИБДД замерзают ручки
Сегодня, 13:25
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Shdaria
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У инспекторов ГИБДД замерзают ручки

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Сотрудники ГИБДД жалуются на замерзшие шариковые ручки, которые затрудняют работу.

В скором времени в новый регламент работы ГИБДД могут внести изменения. Причиной этому стали замерзшие шариковые ручки в холодный период времени. Выяснилось, что у инспекторов замерзают ручки, в связи с этим оформление протоколов невозможно. 

В документе, где указаны поправки, говорится о том, что процессуальные документы сотрудники дорожной полиции должны заполнять синими, черными или фиолетовыми чернилами от руки или при помощи печатного устройства. Однако в случае заполнения ручками, почерк должен быть читаемым. 

Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Теги: гибдд замерзшие ручки , новости гибдд , новости россии , регламент работы гибдд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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