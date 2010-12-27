У инспекторов ГИБДД замерзают ручки

Сотрудники ГИБДД жалуются на замерзшие шариковые ручки, которые затрудняют работу.

В скором времени в новый регламент работы ГИБДД могут внести изменения. Причиной этому стали замерзшие шариковые ручки в холодный период времени. Выяснилось, что у инспекторов замерзают ручки, в связи с этим оформление протоколов невозможно.

В документе, где указаны поправки, говорится о том, что процессуальные документы сотрудники дорожной полиции должны заполнять синими, черными или фиолетовыми чернилами от руки или при помощи печатного устройства. Однако в случае заполнения ручками, почерк должен быть читаемым.

Фото: УГИБДД по СПб и ЛО