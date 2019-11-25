ГИБДД поймала на Петроградке водителя, сбегавшего с места ДТП дважды

На этот раз водитель сидел пьяным за рулем.

В Петербурге представители ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который ранее сбегал с места автомобильных аварий. По данным "Фонтанки.ру", это происходило минимум дважды. В очередной раз представители порядка остановили нарушителя в Петроградском районе города.

В паблике "дорожный инспектор" говорится, что задержание произошло вечером 24 ноября, около 60 дома по Чкаловскому проспекту. Ранее машина автомобилиста 1979-го года рождения попадала в поле зрения полиции. "Пежо 4008" уезжал с мест ДТП на Петроградке в сентябре, а также в ноябре с Выборгской стороны.

Вечером 23 ноября водитель подрезал другого участника движения на Ушаковской развязке. Тогда местные активисты сообщили о нарушителе в ГИБДД. Иномарку перехватили на Чкаловском. По результатам медосвидетельствования оказалось, что в организме мужчины действительно есть алкоголь. Злоумышленник попытался придать себе веса в глазах оперативников, рассказав историю про свой "краповый берет".

На данный момент в отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортом в нетрезвом состоянии. "Пежо" отправлен на спецстоянку. Нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее Piter.tv писал о том, что две легковушки столкнулись посреди Невского проспекта.

Фото и видео: Вконтакте/Дорожный инспектор

