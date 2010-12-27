Фоторепортаж: "Эрмитаж-Выборг" представил новую выставку "Санкт-Петербург. Образы города"

На экспозиции "Санкт-Петербург. Образы города" представлено около 230 художественных произведений искусства. Все экспозиции, собранные воедино, создают уникальную неповторимую атмосферу старинного города.

В минувший четверг, 25 октября 2018 года, в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открылась экспозиция из коллекций Государственного Эрмитажа "Санкт-Петербург. Образы города". Участниками торжественной церемонии открытия стали жители города, его туристы, а также сотрудники Государственного Эрмитажа, представители учреждений культуры Выборга, Правительства Ленинградской области и районной администрации. Выставка продлится до 12 апреля 2019 года.

В этом году "Эрмитаж-Выборг" отмечает свое десятилетие. Отрадно, что в этот юбилейный год у нас открывается такая уникальная выставка. Александр Костенко, директор Выставочного центра "Эрмитаж – Выборг"

В основе архитектуры Санкт-Петербурга лежат строгие основы градостроительной системы. С самых ранних этапов зарождения архитектурного облика северной столицы она укреплялась множественными приказами и манифестами императора. Должным вниманием были окружены решения о планировке кварталов, местоположении зданий вдоль улиц по "красным линиям и в один горизонт", об утверждении постройки "единого фасада".

Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" занимает особое место в жизни Выборгского района. Мы рады, что сегодня имеем возможность увидеть очередную замечательную выставку у нас в городе. Андрей Голобородько, заместитель главы районной администрации Выборга

На экспозиции "Санкт-Петербург. Образы города" представлено около 230 художественных работ, в числе которых собраны панорамные этюды знаменитых архитектурных проектов, созданных творцами нескольких эпох, а также зарисовки городских пейзажей, модели памятников П.К. Клодта фон Юргенсбурга, Мари-Анн Колло, М.О. Микешина. Помимо этого, на выставке можно встретить образцы костюмов русских и европейских мастеров, подделки ручной работы и художественную литературу, посвященную Петербургу. Все экспозиции, собранные воедино, создают уникальную неповторимую атмосферу старинного города. У посетителей возникает ощущение полного погружения в эпоху того времени, словно переместившись в пространстве, можно лицезреть ландшафт города, его величественные дворцы, зловещие, но прекрасные дома, узкие улочки и темные воды бесчисленного множества каналов.

На выставке представлены: масштабная ведута "Панорама Петербурга" А.Ф. Зубова, "знатнейшие проспекты" М.И. Махаева, живописные полотна и графические листы Б. Патерсена и А.Е. Мартынова, круговые панорамы Дж. Аткинсона, И.Ф. Тилькера, вид города, сделанный Г.Г. Чернецовым с лесов Александровской колонны и панорама Дж. Бернардацци с колокольни Петропавловского собора. Знаменитая "Панорама Невского проспекта" В.С. Садовникова и "Екатерингофское гулянье" К. Гампельна разворачивают перед нами этапы становления и развития города.

Организаторами выставки являются научные сотрудники Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа - Виктор Велло-Освальдович Лоога и Шаровская Юлия Вадимовна.Специально к выставке в продажу вышел научный иллюстрированный каталог "Санкт-Петербург. Образы города" (Издательство "Славия", СПб, 2018 г., 83 стр.). Автор вступительной статьи к каталогу: В. В.-О. Лоога.

Фото: Piter.TV