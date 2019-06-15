Фото: на Бухарестской улице трамвай столкнулся с Газелью

Среди людей никто не пострадал.

В субботу, 15 июня, в Фрунзенском районе Санкт-Петербург произошло ДТП с участием трамвая. Пользователи выложили фото с места происшествия в социальные сети.

Как стало известно, авария случилась на Бухарестской улице. По предварительной информации, водитель "Газели" не заметил трамвай, при совершении разворота. В результате транспорт столкнулся.

У малотоннажки сильно повреждена "водительская часть", трамвай лишился части корпуса. Среди людей никто не пострадал.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"